Москва, , 15:18 — REGNUM За пять дней до начала муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников решение о формате проведения тура не принято. О сроках принятия решения также ничего неизвестно.

«Формат проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Москве будет определен в зависимости от дальнейшей эпидемиологической ситуации. Ознакомиться с графиком проведения муниципального этапа можно на сайте Московской олимпиады школьников», — заявили 6 ноября в Департаменте образования и науки города Москвы в ответ на редакционный запрос ИА REGNUM.

Напомним, что муниципальный этап ВсОШ 2020/2021 в Москве стартует 12 ноября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, традиционно в первый день школьники выполнят задания по французскому языку.

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Добавим, что на официальном портале городского оргкомитета олимпиады уточняется, что администрациям школ Москвы, учащиеся которых планируют принять участие хотя бы в одном предмете муниципального этапа всероссийской олимпиады, доступны листки участников: «Они содержат логины и пароли, необходимые участникам для доступа к заданиям и просмотра своих работ и результатов, а также коды приглашения на курсы подготовки к олимпиаде. Для удобства данные сгруппированы по классам и параллелям, для каждого ученика подготовлен отдельный файл. Для доступа к заданиям участникам также потребуются ключи, которые будут размещены для администраций школ в ближайшее время».

О формате проведения муниципального этапа также ничего не сообщается.