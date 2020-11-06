Москва, , 15:18 — REGNUM Только 4% компаний в России решили провести новогодние корпоративы в новом формате — дистанционно, свидетельствует исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Каждый третий работодатель (32%) надеется, что удастся новогоднюю вечеринку отпраздновать очно. Сейчас новогодний корпоратив в ресторане планируют 15% компаний, в середине сентября было 27% (в 2019 году — 40%).

При этом почти половина (45%) компаний из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране ещё не приняли решение, отмечать ли Новый год всем коллективом.

Опрос 22−30 октября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России больше половины компаний не намерены устраивать новогодние корпоративы для своих сотрудников.

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