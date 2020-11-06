Лондон, , 15:18 — REGNUM «Очевидными» победителями президентской гонки в США «стали» президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, на это намекает карикатура, опубликованная 6 ноября изданием The Times.

На карикатуре, озаглавленной «Вечеринка по случаю выборов», можно заметить радостных российского и китайского лидеров, чокающихся бокалами с шампанским. На заднем фоне можно наблюдать за тем, как действующий президент США Дональд Трамп вцепился в горло своему противнику Джо Байдену. Остроты карикатуре придает газета, помещенная художником на первый план и провозглашающая раскол Соединенных Штатов.

Напомним, несмотря на то что выборы американского президента состоялись 3 ноября, до сих пор продолжается подсчетов голосов за кандидатов. Хотя по количеству голосов выборщиков лидирует бывший вице-президент, еще не все голоса избирателей в ключевых штатах, таких как Невада, были посчитаны.

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