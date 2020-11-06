Стокгольм, , 16:10 — REGNUM Власти Эстергётланда, расположенного в центральной части Швеции, временно приостановили предварительную запись для прохождения тестирования на COVID-19 для всех жителей региона, не принадлежащих к приоритетной группе. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Сейчас записаться на сдачу теста в качестве группы первого порядка могут только пациенты, нуждающиеся в медицинской помощи, лица с ограниченными возможностями, а также медицинские работники.

В настоящее время нет никакой информации о том, когда предварительная запись вновь станет доступна остальным жителям Эстергётланда.

Местные власти заверяют, что те граждане, которые не принадлежат к приоритетной группе, но уже записались на прохождение тестирования в ближайшие дни, не пострадают. В то же время подчеркивается, что процесс получения результатов может затянуться.