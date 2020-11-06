Стокгольм, , 15:43 — REGNUM Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен не намерена прибегать к тотальному локдауну вследствие распространения коронавирусной инфекции в стране. В то же время она считает, что большая часть общества уже подвергнута значительным карантинным ограничениям. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Мы уже принимаем меры, которые ведут к тому, что люди встречаются значительно реже в повседневной жизни», — заявила министр в эфире SVT.

Ранее на телеканале уже звучали призывы ввести жесткий локдаун. Однако Халленгрен не считает, что такая мера является актуальной.

«Я не представляю себе, что мы примем закон, в котором будет прописано понятие «локдаун». Доказано, что с начала пандемии понятие «локдаун» означает разные вещи. Мы уже работаем над тем, как закрыть большую часть нашего общества», — завила министр.

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