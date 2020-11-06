Гётеборг, Швеция, , 15:24 — REGNUM В Гётеборге коронавирусной инфекцией заражается все больше учащихся и сотрудников муниципальных школ. Уже порядка 50 общеобразовательных учреждений были «поражены» вирусом. Об этом сообщила местная радиостанция Sveriges Radio P4 Göteborg.

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При необходимости администрации школ принимают решения о полном или частичном закрытии для противодействия распространению инфекции.

Одной из пострадавших школ является Fjällboskolan, где учащиеся 4−5 классов дистанционно обучались в течение трех дней. Это произошло после того, как SARS-CoV-2 был выявлен у пяти учащихся.

Однако, по словам Андерса Андрена, отвечающего за контроль над распространением коронавируса в школах Гётеборга, у местных властей в настоящее время нет планов полного закрытия всех общеобразовательных учреждений.

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