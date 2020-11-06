Москва, , 15:09 — REGNUM Решение руководства КНР запретить въезд в страну гражданам России с китайскими визами и видами на жительство вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи оставили свои комментарии 6 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Китай бы лучше объяснил, как так быстро справился с вирусом. С их то плотностью населения, а ведь вирус то такой «страшный и заразный», а у них всего пара тысяч погибших, а сейчас и вовсе заражённых нет. Как такое возможно?», — задаётся вопросом Мария.

Ряд пользователей сообщили, что закрытие границы Китая с Россией случилось намного раньше. Они поделились личными наблюдениями за данной ситуацией.

«Китай закрылся от мира в феврале-марте. Собрал своих инженеров, ученых, врачей, и др специалистов со всего мира обратно и теперь никого из иностранцев не пускает (кроме казахов, которых считает своими). Моя дочка уехала на каникулы в январе, ее друзей посольство вывезло на самолетах ВТА с карантином в Тюмени. С тех пор Китай закрыт. Это не вчера случилось. Визы не возобновляются. Все вещи, деньги остались там и нет никакой возможности вернуть. А ведь они не совсем дети. Жили, учились и работали по 4−5 лет», — пишет Sergey P.

Комментаторы отметили, что подобное решение необходимо было привести в исполнение раньше. Более того, это должна была сделать сама Российская Федерация. Они считают, что перемещение людей между государствами становится причиной высокого роста случаев заражения коронавирусом.

«Почему у нас до сих пор все границы открыты? Летайте, заражайтесь, привозите домой болезни. У самих скорые не справляются, приезжают на 7 сутки, больные лежат в коридорах, лестницах, на полу и сидячих местах. Какая глупость! До сих пор туристические поездки в Турцию. Любимую. Нашим людям в данном случае помогут только силовые решения правительства. Мужик, как известно с давних времен, пока гром не грянет, не перекрестится!», — написал пользователь под псевдонимом Болт.

Некоторые пользователи выразили своё восхищение результатам деятельности властей КНР на пути к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Пользователи отметили, что китайский опыт необходимо применить в России.

«Китай великая держава, победила коронавирус и деньги населению раздали на время пандемии! Все дома посидели с поддержкой власти и вуаля — победа. За коррупцию во власти смертная казнь — вот видимо залог экономики для нашей страны», — написала Ромашка.

Напомним, 6 ноября руководство Китая временно приостановило въезд в страну граждан России, имеющих действительные китайские визы и виды на жительство.