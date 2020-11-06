Ташкент, , 15:00 — REGNUM В Узбекистане ввели административное наказание за ношение холодного оружия с целью самообороны. Соответствующие поправки к закону «Об оружии» опубликовала газета «Народное слово».

Размер штрафа составит от одного до пяти базовых расчетных величин (БРВ) ($21,5−111). Кроме того, новые поправки запрещают незаконное производство, ремонт, приобретение, хранение клинкового оружия и ножей с лезвием длиннее 90 мм.

Запрет распространяется на складывающиеся ножи со специальным механизмом выдвижения, а также на кастеты, бумеранги, кистени и другие подобные предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия.

Штраф за это нарушение составит от 5 до 10 БРВ ($111−222). Кроме того, нарушитель может получить административный арест на 15 суток с конфискацией указанных предметов.

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