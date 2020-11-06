Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM Торговый центр «Кит» в Екатеринбурге могут закрыть за несоблюдение эпидемиологических требований. Об этом заявил глава города Александр Высокинский местным СМИ.

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«Если не будут соблюдать элементарные правила, то тогда нам придется все это дело закрывать», — предупредил мэр в эфире портала «Е1».

Чиновник уточнил, что сначала торговым центрам выносятся предупреждения. Власти делают всё возможное, чтобы не закрывать школы, рестораны и торговые центры, добавил Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6−11 классы свердловских школ перевели на дистанционный режим с 9 по 14 ноября 2020 года.

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