Москва, 6 ноября 2020, 14:56 — REGNUM «Росгосцирк» получит финансовую поддержку от государства. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
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Уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда президента РФ на финансирование затрат «Росгосцирка», «связанных с кормлением животных».
Минкультуры поручено обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования средств. Также ведомство должно представить в администрацию президента РФ отчёт о расходовании средств.
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Напомним, ранее генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный обратился к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой помочь циркам, которые из-за последствий пандемии до сих пор не могут начать работу. По его словам, в наиболее сложной ситуации оказались частные цирки.