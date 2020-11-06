Киев, , 14:55 — REGNUM В рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) зафиксирован 19-й летальный случай COVID-19. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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В сообщении говорится, что мужчина скончался ещё 31 октября 2020 года в Хмельницком военном госпитале.

Всего за сутки в рядах ВСУ выявили 148 новых случаев заражения. 23 человека госпитализированы, 125 человек проходят лечение в домашних условиях под присмотром врачей.

В общей сложности COVID-19 на Украине болеет 2030 силовиков, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины ввела штрафы за отсутствие масок в публичных местах.

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