Джакарта, , 14:51 — REGNUM Индонезия может войти в историю как первая страна Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая примет Олимпийские игры в 2032 году, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что Индонезия соревнуется за это право с Австралией, Катаром, Индией. Совместную заявку также подали Северная и Южная Кореи.

На протяжении всей истории это престижное спортивное мероприятие почти всегда проводилось в европейских странах. Из 29 проведенных Олимпийских игр только три азиатские организовывали это спортивное мероприятие: Япония (Токио, 1964 и 2020 годы), Китай (Пекин, 2008 год) и Южная Корея (Сеул, 1988 год).

«Хотя в настоящее время насчитывается как минимум пять участников, позиция Индонезии достаточно сильна, чтобы стать первой страной Юго-Восточной Азии, принимающей Олимпийские игры», — заявил глава национального олимпийского комитета Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан надеется, что Индонезия может стать одним из основных рынков для индустрии электромобилей в регионе Юго-Восточной Азии в будущем.

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