Москва, , 14:53 — REGNUM Сообщение министерства иностранных дел РФ, в котором ведомство призвало граждан России отложить поездки за рубеж из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в мире, вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 6 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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»Я как очевидец, могу достоверно сказать, что в Турции в разы чаще и более скрупулёзно следят за санобработкой и соблюдением норм! А всю заразу цепляют по прилёту, в аэропорту Пулково, когда стоят по часу в очереди чтобы сдать на ковид. Без каких либо соблюдений норм самозащиты!», — пишет Vyacheslav S.

Многие пользователи отметили тот факт, что в тех странах, в которые сейчас часто летают граждане России, намного лучше устроена система по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

«Ага. После Турции в этом году прилетели в Пулково и обалдели. Там почти пустой аэропорт со всеми бесплатными СИЗ. У нас же даже к телетрапу не подогнали, набили в 2 автобуса так, что можно было не держаться за поручни, при всем желании не упадёшь. Толпы народа даже на улице. Пока такси ждали, успели покурить в компании около 30 человек. И ещё не летать за границу? Там на порядок другое отношение и к пандемии и к людям», — пишет пользователь под псевдонимом «Алё Алёна».

Ряд пользователей оказались уверены в том, что полёт за границу является немногим опаснее простого посещения торгового центра.

«Почему все считают, что вирус привозится из-за границы? Он уже давно распространяется внутри страны. Причём тут поездки за рубеж, если там меньше заражённых и более тщательные меры защиты? Единственный риск — что там без страховки можно попасть на дорогое лечение. На пляжу ты не заразишься никак, в аэропорту тоже, они огромные. Или шансов хотя бы не больше, чем в ТЦ в России или кафешках», — написала пользователь Ирина.

Другие считают, что данные призывы не несут никакого смысла. Если бы представители власти действительно были обеспокоены опасностью посещения гражданами России иностранных государств, то они бы уже давно закрыли международные перелёты.

«Надо было закрывать границы ещё в январе, сажая всех въезжающих (независимо от чинов и званий) на двухнедельный карантин. Теперь же какой смысл в ограничениях, особенно после летнего открытия Краснодарского края и Крыма, где были толпы людей?», — задаётся вопросом пользователь «АО».

Напомним, 5 ноября министерство иностранных дел России выступило с призывом к гражданам РФ отложить свои необязательные поездки за рубеж из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в мире.