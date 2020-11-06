Париж, 6 ноября 2020, 14:44 — REGNUM Правоохранительные органы французского города Рони-Су-Буа, в департаменте Сена-Сен-Дени арестовали мужчину, который угрожал детям местной младшей школы канцелярским ножом, сообщает со ссылкой на источник в полиции 6 ноября французское издание Le Figaro.
«Я приветствую эффективность полиции и нашу систему видеонаблюдения, которая позволила его быстро арестовать», — подчеркнул мэр города Поль Фоконне на своей странице в Facebook.
Напомним, после убийства учителя истории Самюэля Пати во Франции повышен уровень готовности на случай очередной террористической атаки.