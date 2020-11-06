Париж, , 14:44 — REGNUM Правоохранительные органы французского города Рони-Су-Буа, в департаменте Сена-Сен-Дени арестовали мужчину, который угрожал детям местной младшей школы канцелярским ножом, сообщает со ссылкой на источник в полиции 6 ноября французское издание Le Figaro.

«Я приветствую эффективность полиции и нашу систему видеонаблюдения, которая позволила его быстро арестовать», — подчеркнул мэр города Поль Фоконне на своей странице в Facebook.

«Человек находится под стражей в полиции. Расследование продолжается», — добавил он.

В свою очередь, министр внутренних дел Жеральд Дарманин также похвалил «хладнокровие и динамизм полиции, которая очень быстро вмешалась и арестовала опасного человека».

Напомним, после убийства учителя истории Самюэля Пати во Франции повышен уровень готовности на случай очередной террористической атаки.