Москва, , 14:44 — REGNUM Уходящая неделя доставила Telegram-каналам немало интересных новостей и историй: в одном регионе сожгли статую коронавируса, в другом — снеговик вышел на одиночный пикет. Самое интересное читайте в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Введение масочного режима оказало влияние на многие сферы жизни. В том числе на рынок косметики. Оказалось, женщины стали больше красить брови и ресницы. «Москва сейчас» передает, что резко выросли, более чем на сто процентов, продажи туши. Еще сильнее увеличились продажи щипцов для ресниц (на 565 процентов) и воска для бровей (на 1052 процентов). Интересно, что спрос на помаду не упал, остался на прежнем уровне.

Под Воронежем провели необычную акцию: на берегу местного водохранилища сожгли скульптуру коронавируса. «Кто-то считает это язычеством. Кто-то иронизирует, что это новые правила Минздрава. А мы скажем так: думать можно что угодно, главное, масочки на церемонию не забыть надеть», — пишет «Черноземец».

Северо-Западный федеральный округ

Еще одно следствие пандемии, возможно, окажется позитивным для России. «Записки декабриста» пишут о слухах, что все матчи перенесенного на 2021 год футбольного чемпионата «Евро» могут пройти в Санкт-Петербурге. Впрочем, пока это только слухи.

Тем временем в городе нарастают ограничения из-за увеличения числа заболевших. А в Эрмитаже даже сравнили работу своего музея с тем, что происходило в войну. По мнению «Ночного губернатора», такое сравнение — громкое, но малоосмысленное и даже циничное, учитывая, что Эрмитажу планируют компенсировать упущенные доходы за счет бюджета.

В центре Вологды провели необычный молебен: в память об избавлении города от морового поветрия в 1654 году. «Тогда, чтобы остановить эпидемию, вологжане за день построили часовню. Говорят, помогло. Аналогия, предложенная Вологодской митрополией, более чем прозрачна», — объясняет смысл акции «Вологодской канвой».

Приволжский федеральный округ

ГИБДД МВД по республике Татарстан решило сделать новый телеграм-канал. «Рассказы о смешной России» узнали, что с его помощью в ГИБДД собираются оперативно выявлять пьяных автомобилистов. Новация грозит стать одним из самых экзотических проектов в Telegram’е.

Один из поселков в Татарстане недавно стал звездой интернета. В сети появилось видео, как в поселке Васильево рабочие провели дорогу прямо через столб. Интернет взорвался комментариями, и столб решили демонтировать, а кабели проложить под землей. «После троллинга в СМИ и соцсетях оказалось, что демонтировать столб не столь сложно, как представлялось», — отмечает «Итиль».

В Удмуртии отметили столетие своей государственности. Праздник прошел незаметно: никто из значимых федеральных персон в республику не приехал. По словам канала «Очки Бречалова», никто и не воспринимает праздник всерьез: «И то, что празднуется он в один день с Днем народного единства, только подчеркивает иронию «государственности» Удмуртии».

«Пермский глобус» обрадовался неожиданной новости: в крае решили снизить стоимость проезда в электричках. «Странно как-то слышать о снижении стоимости проезда, как правило, новости о тарифах в общественном транспорте о повышении», — удивляется канал.

Уральский федеральный округ

На всероссийский конкурс необычных скульптур выдвинули екатеринбургский «Памятник клавиатуре». «Смеха ради ЕКБ» пишет, что клавиатура находится на берегу реки Исеть, что созвучно с «I-сеть». Она состоит из огромных бетонных клавиш, которые горожане часто используют как скамейки. Каждая клавиша весит не меньше 80 килограммов, однако их уже несколько раз воровали.

В Югре давно установили автобусную остановку, а вот сам маршрут автобуса так и не запустили. «Аццкий тюменец» сообщает, что рядом с остановкой жители поставили большого снеговика с табличкой «Где мой автобус?» Их можно понять: до ближайшей остановки, где ходят автобусы, — километр.

Сибирский федеральный округ

А в Омске запустили новые троллейбусы, причем ультрасовременные — с USB и вайфаем. В городе, впрочем, больше всего радуются, что троллейбусы будут ходить до 23 часов. «Надеемся, что этого графика городской дептранс будет придерживаться четко», — пишет «Сибирский панк».

Из Барнаула пришла более курьезная новость о транспорте. Здесь у городской транспортной службы прошла акция против ношения масок в трамваях! Десяток человек окружили здание, перекрыли вход и потребовали встречи с руководством, сообщает «Amic.ru». В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Южный федеральный округ

Заканчивая транспортную тему, нельзя не упомянуть про инновацию в Краснодаре, где решили заменить электронные табло на остановках табличками с QR-кодами. Они обещают быть не менее удобными, но более дешевыми. «И глаз резать не будут, потому что, как ни крути, а в этих красных лампочках, обозначающих время прибытия транспорта, красоты мало», — узнала «Кубанская телега».

В Волгоградской области родители десятилетнего мальчика попытались провести сеанс экзорцизма и изгнать из ребенка злых духов. Вполне средневековый процесс они снимали на смартфон, сообщает «Жесть Волгограда». В ситуации уже пытаются разобраться региональные органы опеки. Родители не видят в своих действиях ничего противозаконного.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Ставрополье» пишет, что сотрудники Росгвардии ввязались в спор с дамой, которая крайне странно носила маску, сделав на весь рот вырез. Женщина оказалась не из робкого десятка, и сама делала замечание сотрудникам, у которых маски были натянуты на подбородок, не закрывая ни рот, ни нос.

Дальневосточный федеральный округ

Sakhaday обратили внимание, что каждое утро на официальном телеграм-канале вице-премьера Якутии размещается ссылка на страничку «астролога и хироманта, а также сертифицированного специалиста фен-шуй, специалиста Бацзы, и-цзин», дающей прогнозы на день. Самое любопытное, что астролог оказалась не в курсе, почему ее рекламируют на таком серьезном канале.

Недавно пришлось отложить выборы мэра в Магадане, на которые не поступило заявок от кандидатов. Теперь признан несостоявшимся конкурс на пост мэра Норильска: семь из восьми кандидатов отозвали заявления. «Смотровая вышка» пишет, что это похоже на флешмоб, и гадает, какой город станет следующим.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.