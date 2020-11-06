Петрозаводск, , 14:50 — REGNUM В Карелии доля свободных коек, развернутых для пациентов с коронавирусной инфекцией, составляет 32,7%. Об этом 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

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По его словам, в регионе развернуто 700 коек для лечения больных COVID-19 и с подозрением на него. При этом 108 коек — с кислородной подводкой, половина из них — для инвазивной вентиляции легких (ИВЛ).

«По данным на 6 ноября, доля свободных коек по республике составляет 32,7%», — уточнил министр.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал, что в настоящий момент в стационарах республики находятся 526 человек, из них в состоянии средней тяжести — 508, тяжелых — десять, на аппаратах ИВЛ — восемь.

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