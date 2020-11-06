Минск, , 14:41 — REGNUM За минувшие сутки в Белоруссии был выявлен 991 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы (в общей сложности — ред.) 104 286 человек с положительным тестом на … (коронавирус)», — также говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что за это же время в Белоруссии от COVID-19 скончались 17 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1001.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время в стране 89 555 человек вылечились от нового заболевания и добавляется, что за все время пандемии был проведен 2 628 891 тест на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Белоруссии за сутки было выявлено 982 новых носителя коронавирусной инфекцией.