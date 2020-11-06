Екатеринбург, 6 ноября 2020, 14:56 — REGNUM В парке имени XXII Партсъезда (Екатеринбург) появится транзитный проход для пешеходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
В настоящее время в парке проходит реконструкция. Однако строители решили организовать транзитный проход, чтобы школьники могли попасть через парк в близлежащие школы, а остальные горожане и гости города — «насладиться зимней зелёной зоной».
Проход откроется в ближайшее время, уточнили в мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в горадминистрации сообщили, что подрядчик по реконструкции парка «Зелёная роща» ещё не сдал объект городу. Тем не менее, по «Зелёной роще» уже ходят жители, которых успели обвинить в разрушении парка.
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