Уфа, , 15:13 — REGNUM Врачам «дефицитных» специальностей планируют выплатить по одному миллиону рублей в Башкирии. Об этом сообщила начальник отдела государственной гражданской службы и кадров здравоохранения Айгуль Юсупова на еженедельном совещании в министерстве здравоохранения региона, 6 ноября передает пресс-служба республиканского минздрава.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в Башкирии продолжают работу по планомерному привлечению кадров в систему здравоохранения. На совещании Айгуль Юсупова рассказала о выплатах медработникам, работающих в подведомственных организациях минздрава региона, по республиканским программам.

По ее словам, в рамках господдержки медиков при приеме на работу в государственные медицинские организации республики 143 врача «дефицитных» специальностей получат выплату в размере один миллион рублей. Согласно данным на 6 ноября 17 врачей «дефицитных» специальностей уже получили по одному миллиону рублей. При этом, на оплату переданы документы 41 врача, на рассмотрении находятся документы еще 85 докторов.

Сообщается, что единовременную компенсацию также могут получить врачи и фельдшеры, которые приехали с 2020 года на работу в населенные пункты Башкирии с числом жителей до 50 тысяч человек. В 2020 году планируется выплатить 121 врачу по одному миллиону рублей: 57 врачам уже произведена эта выплата, документы 64 специалистов переданы на оплату.

Юсупова также отметила, что в рамках реализации федерального проекта «Земский доктор» 90 врачей получат по 1,5 миллиона рублей, пять врачей получат по одному миллиону рублей, девять фельдшеров — по 750 тысяч рублей и один фельдшер получит 500 тысяч рублей.

Отмечается, что кроме этого, идет работа по предоставлению единовременной господдержки в сумме по 500 тысяч рублей фельдшерам, которые работают либо захотели работать в медучреждениях региона, находящихся на селе. В текущем году на эти цели было выделено из республиканского бюджета 22 млн рублей: на оплату уже направлены документы 16 фельдшеров, а документы на 11 фельдшеров находятся на рассмотрении.

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