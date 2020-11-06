Москва, , 14:31 — REGNUM О том, какая погода ожидается в столице России в ближайшие выходные, рассказала 6 ноября главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Выходные в Москве будут тёплыми. Погоду будет определять периферия антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. Местами может идти дождь, но он будет небольшим», — приводит ее слова RT.

Также синоптик указала, что температура воздуха в этот период в столице России ожидается выше климатической нормы на 6—7 °С и составит в ночь на 7 ноября +4…+6 °С, а днем +8…+10 °С, в Московской области области она составит +6…+11 °С.

При этом Позднякова отметила, что 7 ноября в Москве прогнозируется ветреная погода, при которой отдельные порывы ветра будут достигать 12—17 м/с и добавила, что температура воздуха 8 ноября в Москве ночью составит до +8 °С, а в дневное время до +10 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 9 ноября в ночное время в столице России ожидаются заморозки.