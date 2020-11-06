Тбилиси, , 14:23 — REGNUM В Грузии для лечения пациентов с COVID-19 могут привлечь врачей-стоматологов. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава, 6 ноября сказал глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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«Стоматологи имеют соответствующее медицинское образование, они изучали предметы в медицинском институте, они хорошо знают данные о здоровье человека и могут быть использованы для лечения коронавируса», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что к лечению пациентов можно также привлекать студентов медицинских вузов, которые учатся на четвертом или пятом курсе.

Ранее министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе заявила, что сотрудники ведомства связались с врачами-пенсионерами и спросили, согласны ли они принять участие в лечении пациентов с COVID-19. Пенсионеры, по словам главы минздрава, согласились.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 6 ноября в Грузии выявили за время пандемии 51 993 носителей коронавируса, из которых 2775 — за последние сутки. Это стало «рекордным» показателем для страны.

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