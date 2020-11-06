Махачкала, , 14:17 — REGNUM В Дагестане за минувшие сутки скончались восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Днем раньше смертельная статистика выросла на девять случаев летального исхода, сообщили 6 ноября в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

С начала ноября число умерших составило уже 20 человек, а за все время пандемии коронавируса в Дагестане стали жертвами COVID-19 799 жителей.

За прошедший день в республике был также установлен «рекорд» по приросту числа новых пациентов с коронавирусом за последние месяцы. Он составил 91 человек. Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло 16 570. Из них смог справиться с болезнью 14 881 пациент.

В настоящее время численность «активных» больных в регионе составляет 890 человек. На изоляции находится 3031 человек.