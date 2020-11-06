Рязань, , 14:49 — REGNUM Мост через реку Лыбедь демонтировали в центре Рязани. На этом месте появится новое сооружение, общая стоимость работ по контракту составит около 175 млн рублей, сообщили 6 ноября в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Один из старейших мостов Рязани был построен в 1849−50 годах по проекту губернского архитектора Николая Воронихина. В 2012 году частично обрушился свод моста из-за подмыва основания дождём. Образовавшийся провал сначала засыпали грунтом, позже забетонировали.

Городские власти приняли решение сохранить мост и реконструировать. По проекту, который поддержала Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области, проектируемое сооружение будет арочным, двухпролётным и грунтозасыпным. Подрядчики закончили демонтаж старого моста, приступают к переключению линии кабельной связи и подготовке площадки для погружения свай фундаментов нового моста, в том числе подпорных стен. На восстановление объекта потратят 175 млн рублей. Реконструкция моста проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы планируют завершить летом 2021 года.