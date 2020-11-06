Стокгольм, , 14:16 — REGNUM Полиция Швеции сочла необходимым ввести режим повышенной готовности в связи с возрастающими рисками террористической атаки. Целью данной меры станет повышение оперативных возможностей реагирования при угрозе теракта. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Решение, принятое сутками ранее, было опубликовано 6 ноября на сайте полиции. Утверждается, что оно связано с недавними террористическими атаками в Европе.

«Полиция обладает хорошими оперативными возможностями по всей стране, благодаря общенациональному режиму повышенной готовности мы получим еще более гибкие организационные возможности, которые могут не только предотвращать нападения, но и быстро действовать в случае возникновения инцидентов», — заявил глава Национального оперативного отделения Стефан Гектор.

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