Екатеринбург, , 14:28 — REGNUM Станция скорой медицинской помощи Первоуральска (Свердловская область) передаст на аутсорсинг 18 автомобилей с водителями. Соответствующий аукцион размещён на официальном портале госзакупок.

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Компания должна будет обслуживать вызовы с 2021 года по конец 2023 года в Первоуральске и Староуткинске. На эти цели подрядчику выделят до 311,7 млн рублей.

Аутсорсера выберут 4 декабря 2020 года. Компания должна предоставить 17 автомобилей класса «В» и один реанимобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее водители екатеринбургской «скорой» на аутсорсинге жаловались, что им не достались выплаты за работу с больными COVID-19.

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