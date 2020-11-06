Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM В Петербурге начнут выпускать первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную в Москве и одобренную для использования Минздравом и Роспотребнадзором. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили на петербургском заводе «Фармасинтез-Норд».

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Компания подписала соглашение о передаче технологической документации с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, где разработали вакцину. Работы по трансферу технологий планируется завершить к концу года.

«Мы уверены и делаем всё необходимое, чтобы уже в I квартале следующего года начать производство вакцины в промышленном масштабе», — заявил генеральный директор АО «Фармасинтез-Норд» Михаил Квасников.

В октябре завод прошел предварительный аудит — специалисты по технологии Центра Гамалеи подтвердили возможности использования производственного комплекса для изготовления вакцины.

На заводе уже готово современное оборудование полного цикла, включая одноразовые системы для производства субстанции, а также комплекс оборудования для готовой формы лекарственного средства как в виде раствора, так и в виде лиофилизированного препарата.

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