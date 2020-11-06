Киев, , 14:09 — REGNUM Бывший резидент Comedy Club и экс-участник «Дуэта имени Чехова» Андрей Молочный поздравил Киев с годовщиной освобождения от фашистских захватчиков. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Instagram.

«6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта под командованием Н. Ф. Ватутина освободили от немецко-фашистских оккупантов г. Киев. Киев был оккупирован с 19 сентября 1941 по 6 ноября 1943 года — 778 долгих и тяжелых дней. Но все эти дни Киев не сдавался. Кто-то из горожан боролся, клеил листовки, закладывал взрывчатку под комендатуру, уничтожал склады с боеприпасами, умирал от пыток в подвалах гестапо. Кто-то затаил ненависть и, стиснув зубы, работал, испытывая унижения, издевательства и угрызения собственной совести. А кто-то радостно побежал на службу к фашистам и с особым рвением грабил, отнимал последнее, вешал, уничтожал, пытал, душил, расстреливал, сжигал заживо собственный народ. И делали они это с остервенением, с неуёмной энергией, с безмерным желанием выслужиться перед фашистскими хозяевами, и думали они, что так будет всегда. Но пришёл ноябрь 1943 года, и оказалось, что так будет не всегда», — написал Молочный.

По его словам, каждому поколению достаются свои испытания: «На долю киевлян нередко выпадали страдания, мучения, разочарования, приходилось держаться, бороться, даже когда силы на исходе, когда не понять, где свой, где чужой, когда нет надежды, что это безумие когда-то закончится. И только древний город знает — так будет не всегда… Киев, с освобождением!»