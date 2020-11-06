Красноярск, , 14:08 — REGNUM В Красноярске ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. Как сообщили иа 6 ноября в мэрии города, красноярские школы переходят на дистанционный формат обучения.

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Как уточнили городские власти, на «дистанционку» переводятся все ученики 5−11 классов. Предварительная дата выхода школьников на очное обучение — 23 ноября.

Что касается начальной школы, решения о переводе на дистанционную форму обучения 1−4 классов будут приниматься в индивидуальном порядке. При этом будет учитываться ситуация по заболеваемости среди учителей и учеников в каждом конкретном классе.

Всего с 1 сентября в Красноярске карантинные мероприятия прошли в 1000 классах 104 школ. С начала учебного года коронавирусом заразились 382 педагога и 1047 детей. 150 учителей и 229 школьников заразились за первую неделю ноября. Из-за внутрисемейных контактов на карантине находятся ещё 50 педагогов и 539 школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 ноября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 28 279 человек.

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