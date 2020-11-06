Назрань, Ингушетия, , 14:03 — REGNUM В Ингушетии произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомашины «Тойота «Камри» не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с «ВАЗ-211 540». В результате столкновения получил ранения и скончался при доставлении в больницу 24-летний житель села Экажево.

Сам виновник аварии скрылся с места происшествия, бросив машину с документами в салоне, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел поздно вечером 4 ноября на улице Джабагиева в Назрани. В иномарке найдены документы на имя 53-летнего жителя этого города. В настоящее время его объявили в розыск. Пока он не увенчался успехом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Ингушетии сбежал с места аварии 26-летний водитель «Мерседес Бенц Е430». В результате ДТП тогда погиб ребенок, получили ранения двое взрослых.