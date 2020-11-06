Москва, , 14:02 — REGNUM Несмотря на ожесточённую политическую борьбу, в отношении России в США господствует консенсус элит. Об этом 6 ноября заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации России Андрей Климов на телеканале «Россия 24».

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«Для меня очевидно, что кто бы ни пришёл в Белый дом, никаких стратегических изменений для нашей страны не будет. Потому что есть определённый консенсус правящего класса США. Он закреплён федеральным американским законом PL 115−44, подписан президентом Трампом 2 августа 2017 года», — заявил Климов.

«Там мы именованы противником. И чтобы отменить этот действующий закон, надо полностью поменять практически весь политический класс США. Что явно не в этом году произойдёт, и даже не в следующем», — указал он.