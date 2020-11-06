Москва, , 14:00 — REGNUM США полностью дискредитировали себя в качестве образца для подражания в отношении политического устройства государства. Об этом 6 ноября заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации России Андрей Климов на телеканале «Россия 24».

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«Слово «демократия» здесь, мягко говоря, неуместно. Если кто-то это привычно называет это демократией, то, как говорил один наш комментатор, такой хоккей нам не нужен», — заявил Климов.

По его словам, политическая повестка в США определяется медиа-гигантами и партийными функционерами.

«О народе речь идёт только тогда, когда кто-то кого-то колотит на улицах, и то — американские граждане это сотни миллионов людей, а мы видим отдельные группировки, которые на этом «празднике жизни» каждый за себя», — указал он.