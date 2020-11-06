Москва, 6 ноября 2020, 13:57 — REGNUM Очередные выборы президента США продемонстрировали худшее проявление политического противоборства, прикрывающегося идеалом демократической процедуры. Об этом 6 ноября заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации России Андрей Климов на телеканале «Россия 24».
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«Я пока никаких сюрпризов не вижу. Всё катит так, как предсказывали многие эксперты», — заявил Климов.
По его словам, слово «демократия» в данном случае совершенно неуместно.
«И когда по отношению ко всему этому употребляют слово «демократия», хотел бы напомнить, что демократия в первичном смысле — власть народа. Но там же рулят юристы, партийные функционеры, медиа-гиганты — кто угодно, но только не народ», — указал он.