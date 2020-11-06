Оренбург, , 13:55 — REGNUM В Оренбурге на улице Правды после капремонта заменили верхний слой дорожного покрытия. Работы выполнены после того, как выяснилось, что качество нового дорожного полотна не соответствует нормативам, сообщает пресс-служба мэрии.

Лабораторные исследования образцов асфальта, вырезанных 20 октября с проезжей части, показали, что содержание воздушных пустот в уплотненном слое асфальтобетона превышает норму. Подрядчику пришлось произвести переукладку верхнего асфальтобетонного слоя.

Сейчас проезжая часть улицы Правды находится в стадии приемки, специалистам предстоит провести повторную вырубку кернов для проведения дублирующих лабораторных испытаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге сорваны сроки сдачи ряда дорог, которые благоустраивались в рамках нацпроекта. Начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга Дина Байгелова попросила прощения у оренбуржцев за «долгоиграющий» ремонт дорог в городе. Стоит отметить, что на отдельных объектах успеют завершить только ремонт дорожного полотна. Благоустройство тротуаров перенесут на весну 2021 года.

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