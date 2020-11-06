Магас, , 13:53 — REGNUM В Ингушетии ликвидированы два стационарных поста ДПС. Это решение принято управлением МВД вовсе не в связи с их передачей Северной Осетии, а из-за реконструкции участка федеральной автодороги «Кавказ». Такой комментарий дали в МВД по региону.

Так, в сообщении пресс-службы полицейского ведомства уточняется, что практика сокращения стационарных постов соответствует позиции руководства МВД России. Вместо постов «Волга-15» и «Волга-14» будут выставлены мобильные экипажи ДПС ГИБДД МВД по Республике Ингушетия, которые будут контролировать дорожное движение.

«Таким образом, распространяемые некоторыми пользователями социальных сетей сведения о якобы планируемом выводе упомянутых постов из ведения МВД по Республике Ингушетия несостоятельны», — говорится в сообщении МВД.

Напомним, ранее запрос о проверке информации, распространяемой рядом порталов в интернете о передаче блокпостов в ведение Северной Осетии адресовал руководству полицейского ведомства депутат Госдумы от Ингушетии Юшаа Газгиреев, а ряд ингушских активистов организовал сбор подписей в пользу недопущения этой передачи.