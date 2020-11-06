Белгород, , 13:54 — REGNUM В Белгородской области 6 ноября выявили 142 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на 11 превышает «рекордный» показатель предыдущих суток. Скончались два человека.

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Получают лечение в стационарах 624 человека, амбулаторно — 1847. В тяжёлом состоянии на ИВЛ 86 пациентов. Всего в Белгородской области подтвердили 12 тыс. 306 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9694 человека, в том числе 62 выписаны за сутки.

Зарегистрировано два летальных исхода. С начала пандемии в регионе скончались 79 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.