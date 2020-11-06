Москва, , 13:52 — REGNUM Инфраструктура медицинской помощи Москвы и Подмосковья была готова к ухудшению ситуации по коронавирусу и росту числа заболевших. Помимо забитой под завязку Коммунарки уже функционирует временный госпиталь в мякининском «Крокус Экспо», заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«По всей России фиксируется увеличение количества госпитализированных пациентов, вновь заполнены и реанимационные отделения. Однако статистика по выздоровлению в той же Москве намного оптимистичнее, чем других мировых столицах.

В этом году в российской столице благополучно перенесли инфекцию почти 333 тысячи человек. Смертность в России от коронавируса в разы ниже, чем в Западной Европе и США. Отечественные врачи уже знают, как эффективнее бороться с болезнью года.

Важно, чтобы население, работодатели и профильные органы исполнительной власти минимизировали все риски дальнейшего распространения инфекции, в первую очередь, в густонаселенных регионах России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, о полной укомплектованности пациентами с COVID-19 больницы в Коммунарке (Москва) сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

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