Нур-Султан, , 13:51 — REGNUM Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин предложил принять новый план по снижению паводковых угроз в 2021—2023 годах. Об этом он заявил на правительственном часе в Сенате республики.

По его словам, за последние три года возведено 515 км защитных дамб и валов, отремонтировано более 500 км защитных сооружений. Министр отметил, что все принятые мероприятия предотвратили паводок в 458 населенных пунктах.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что в республике планируется принять новый Водный кодекс. По его мнению, водное законодательство в Казахстане требует совершенствования.