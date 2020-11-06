Москва, , 13:56 — REGNUM Плато по числу случаев заражения в России будет достаточно продолжительным по времени. Об этом 6 ноября заявил вирусолог, профессор научного центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью телеканалу РБК.

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«Я думаю, что мы взберемся на плато в ближайшее уже время и так на этом плато с небольшими колебаниями будем жить до весны», — сказал он.

Также Альтштейн уточнил, что, как он считает, третья волна коронавирусной инфекции настанет нескоро и сейчас Россия долго будет находиться в долгой затяжной второй волне.

Кроме того, вирусолог указал, что дальнейшее развитие ситуации с распространением коронавируса, по его мнению, будет зависеть от того, насколько жители России будут соблюдать меры эпидемиологической безопасности, от применения вакцины от SARS-CoV-2 и от изменения патогенности вируса, у которого могут снизиться патогенность и заразность.

Кроме того, Альтштейн отметил, что в настоящее время коронавирус не стал в меньшей степени заразным и возможность им заразиться выше, чем весной, однако, по словам ученого, смертность от COVID-19 уменьшилась как минимум в три-четыре раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 20 582 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.