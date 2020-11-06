Тбилиси, , 13:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Грузии решило привлечь к лечению пациентов с COVID-19 врачей, которые ранее ушли на пенсию. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, 6 ноября рассказала глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

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«Мы подняли их контакты, и они сказали, что готовы, следовательно, их ресурс будет активно использоваться государством», — сказала Тикарадзе.

Она также отметила, что пока для борьбы с распространением коронавируса мобилизуют всех действующих врачей, которые имеют соответствующие навыки и умения.

Тикарадзе также обратилась с просьбой ко всем, кто участвует в акциях протеста. Она призвала соблюдать меры по профилактике пандемии и не создавать ситуации, которые способствуют распространению коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 6 ноября в Грузии выявили за время пандемии 51 993 носителей коронавируса, из которых 2775 — за последние сутки. Это стало «рекордным» показателем для страны.

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