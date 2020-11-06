Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM Введённый в Свердловской области для профилактики COVID-19 режим повышенной готовности продлён по 23 ноября 2020 года. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Указ о продлении особого режима подписал и. о. главы региона Алексей Орлов.

Согласно документу, по 23 ноября продлены все действующие в регионе ограничения. Дополнительно вводится дистанционный режим для учащихся 6−11 классов с 9 по 14 ноября 2020 года. Жителей от 65 лет и с хроническими заболеваниями просят быть дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 37 895 случаев заражения коронавирусом.

Читайте развитие сюжета: Свердловский губернатор попросил больных COVID-19 обращаться к волонтёрам