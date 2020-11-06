Пермь, , 14:26 — REGNUM В Москве жюри конкурса первой Всероссийской общественной премии за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» объявило пермяка победителем в номинации «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений». Доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Александр Черных стал лауреатом первой степени. Об этом сообщает Комиссия по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики.

В первом конкурсе на соискание премии участвовало более 700 заявок. Победу одержал 31 человек по семи номинациям. Победителями стали представители 17 российских регионов.

«Жюри отметило глубокий вклад пермского ученого в изучение культурного наследия народов России, его популяризацию и интеграцию в образовательный процесс на вузовском уровне. Особо отмечена роль Александра Черных в разработке Федеральной системы этнического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов», — сказали в пресс-службе администрации Пермского края.