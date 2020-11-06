Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 13:38 — REGNUM В Кабардино-Балкарии открывают сезон катания на горнолыжном курорте «Эльбрус». Старт новому сезону будет дан завтра, 7 ноября, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

«Уже в эту субботу, 7 ноября, ждём всех на горе! Для катания подготовлены трассы от станции «Гара-Баши» до станций «Мир» и «Кругозор». <…> Ждём вас на Эльбрусе, зима пришла!» — сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Стала также известна стоимость ски-пассов в нынешнем горнолыжном сезоне. Для взрослых он составит 1500 рублей, а для детей не старше 13 лет — 750 рублей. Но тариф этот из разряда «промо» — он будет действовать до открытия всех трасс.

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