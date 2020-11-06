Чита, , 13:36 — REGNUM В Забайкальском крае штраф грозит не только тем, кто нарушает масочный режим, но и тем пожилым людям — в возрасте 65 лет и старше, кто будет без необходимости находиться в общественных местах. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Как пояснил замминистра экономического развития Забайкальского края Денис Рысев, уже сегодня группы контроля будут останавливать и пенсионеров.

«Много наших земляков размещены в реанимации с тяжелейшими последствиями COVID-19, только поэтому мы вынуждены перейти к тотальному контролю», — пояснил чиновник.

Он также напомнил, что пожилым людям разрешено покидать дом только в целях крайней необходимости — посетить аптеку, купить продукты в ближайшем магазине, помочь больному родственнику из другого района города. В остальных случаях человеку может грозить наказание штрафом от 1 до 30 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 5 ноября, в Забайкальском крае выявлено и лабораторно подтверждено 243 случая COVID-19. Темп прироста за последние сутки составляет — 1,9%. Нарастающим итогом зарегистрировано 13 210 случаев новой коронавирусной инфекции (детей — 2012, взрослых — 11 198).