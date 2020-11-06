Москва, , 13:34 — REGNUM Резерв коек для пациентов с коронавирусом в российских регионах необходимо довести до 20%. Об этом 6 ноября заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании.

По его словам, стационарные условия необходимо обеспечить для пациентов с дыхательной недостаточностью. Амбулаторное лечение назначается для пациентов, которым прописана только лекарственная терапия.

При амбулаторном лечении необходим контроль врача, в том числе за счет применения телемедицины. Мурашко добавил, что в регионах необходимо перераспределять врачей и привлекать тех специалистов, которые в настоящее время не востребованы.

Ранее Михаил Мурашко сказал, что препараты для лечения COVID-19 необходимо выдавать сразу после постановки диагноза.

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