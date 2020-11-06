Копенгаген, , 13:33 — REGNUM Передача человеку от норок новой коронавирусной инфекции была выявлена в Дании в 214 случаях. Об этом 6 ноября говорится в сообщении датского государственного института по борьбе с инфекционными заболеваниями, опубликованном на его сайте.

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"В Дании варианты вируса норок были обнаружены у 214 человек из 5102 образцов, которые были проанализированы с 24-й по 42-ю неделю (с 8 июня по 18 октября)», — говорится в сообщении и добавляется, что это период, в течение которого у норок произошла вспышка заражения коронавирусом.

При этом известно, что мутировавший штамм SARS-CoV-2 был выявлен в Дании у 12 человек на пяти звероводческих фермах.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что власти страны приняли решение об уничтожении всех норок на зверофермах Дании после того, как у зверей был выявлен новый коронавирус.