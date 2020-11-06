Верхняя Пышма, Свердловская область, , 13:32 — REGNUM Сегодня в новом родильном доме в Верхней Пышме родился первый ребенок. Новорожденного малыша назвали Илья. Мальчик родился в 9:35, его рост 52 см, а вес 3, 41 кг. Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо.»От всего сердца поздравляю прежде всего родителей с появлением нового человека. Для всего коллектива верхнепышминской больницы это, без всяких преувеличений, знаковое и радостное событие. Сейчас можно с уверенностью говорить, что в Верхней Пышме создан и работает современный и высокотехнологичный центр по родовспоможению. Новое медицинское учреждение — это пример того, насколько эффективной может быть работа в рамках государственно-частного партнерства», — отметил главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.

Пресс-служба УГМК

Общая площадь пятиэтажного здания составляет 25 тысяч квадратных метров. В составе роддома — женская консультация, дневной стационар, акушерское отделение, родовое отделение с пятью индивидуальными палатами и с родовыми боксами, а также отделение гинекологии, палаты реанимации, интенсивной терапии, операционные.

Женская консультация способна принимать до 480 пациенток в сутки.

Пресс-служба УГМК

Здесь имеются две операционных, дневной акушерско-гинекологический стационар на 10 койко-мест, размещены помещения для консультативно-диагностического приема беременных для оказания полного объема консультативно-диагностической помощи беременным женщинам. Акушерское отделение включает 25 коек для беременных и рожениц в палатах совместного пребывания матери и ребенка, а также 15 коек отделения патологии беременности. Кроме того, в акушерском отделении размещены 2 операционные, палата интенсивной терапии для женщин на 4 места и палата интенсивной терапии для новорожденных на 4 места.

Новый роддом рассчитан на три тысячи родов в год. Стоимость реализации нового объекта здравоохранения превысила 1,5 млрд рублей. Проект реализован при содействии Уральской горно-металлургической компании.

Пресс-служба УГМК

Отдельные слова благодарности от всех верхнепышминцев Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, правительству региона, а также сотрудникам ЦГБ, специалистам и работникам министерств и ведомств, которые, несмотря на сложности с пандемией, решили все вопросы, связанные со строительством, наладкой и вводом в эксплуатацию современного перинатального центра в Верхней Пышме, выразил Андрей Козицын. «Родившийся сегодня в роддоме гражданин нашей страны — Илья — символ того, ради чего стоит жить! Жизнь продолжается, всем успеха и счастья! Ура! Ура! Ура!», — подчеркнул он.