Грозный, , 13:26 — REGNUM В Чечне прирост числа новых пациентов с COVID-19 резко вырос с начала ноября. Если раньше в республике ежедневно выявлялось не более восьми новых случаев заражения, то 31 октября было зафиксировано 14 заразившихся, а по данным федерального оперативного штаба на 6 ноября, прирост составил 27 человек.

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Тем не менее по общему числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией Чечня по-прежнему занимает пятое место от конца списка среди субъектов РФ с наименьшим числом COVID-пациентов. Однако регион выбыл из «передовиков» как субъект с наименьшими темпами прироста в сутки, уступив место своим соседям по округу — Дагестану, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, в которых этот показатель составляет от 0,6% до 0,8%.

В настоящее время в Чечне выявлен всего 2751 носитель коронавируса, вылечились от опасной инфекции 2136 пациентов. Число скончавшихся составило 48 человек.