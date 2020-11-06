Джакарта, , 13:21 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возникновении высоких волн у побережья Индонезии, сообщает Antara.

В Джакарте предупредили о возникновении высоких волн в водах Бали, Бантена, Бенкулу, Ломбока и Макассарском проливе. Вблизи острова Бали волны могут достигать 2 и более метров.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение с магнитудой 5,1 произошло на юго-западе индонезийской провинции Малуку.

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