Ташкент, , 13:19 — REGNUM На границе Киргизии и Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили 6 ноября в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Очаг подземных толчков находился в южной части Ферганской долины. Землетрясение было зафиксировано в 12:39 (10:39 мск). Эпицентр находился в десяти километрах от Ферганы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным центра сейсмологического мониторинга МЧС Узбекистана, жители Ферганы ощутили подземные толчки силой пять баллов, Андижана — четыре балла, Намангана — три балла. Землетрясение также почувствовали в казахстанском Чимкенте.

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