Пермь, , 13:16 — REGNUM Свердловский районный суд Перми удовлетворил ходатайство, согласно которому бывший руководитель проекта строительства пермского зоопарка со стороны генподрядчика ООО «РЖДстрой» Илья К. освобожден из СИЗО, сообщает properm.ru.

Фигурант резонансного дела о хищении средств при строительстве нового зоопарка внес залог в размере 2 млн рублей. Ранее Илье К. предлагали выйсти из СИЗО под залог в размере 50 млн рублей. Однако такая сумма отсутствовала, и экс-руководитель проекта строительства продолжал оставаться под стражей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство зоопарка в Перми началось в 2017 году и сопровождается скандалами. Скрои строительства неоднократно срывались. Правоохранители вскрыли факт крупного хищения финансовых средств при реализации проекта. Возбуждено уголовное дело. По нему проходят бывший руководитель проекта со стороны АО «РЖДстрой», экс-глава управления капстроительства Пермского края и ведущий инженер по надзору за строительством ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края».

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